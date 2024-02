Cineforum "Il cielo brucia"

€ 5,00 - Abb.to Under 30 a 5 film: €15

Il cielo brucia è ambientato nel corso di una torrida estate durante la quale gli incendi boschivi diventano incontrollabili. Racconta la storia di due giovani amici berlinesi che decidono di recarsi in una casa sulle coste del Mar Baltico per le vacanze. Leon (Thomas Schubert) è uno scrittore ma sta attraversando una crisi che lo porta a terminare con varie difficoltà il suo secondo romanzo mentre attende il suo editore. Felix (Langston Uibel), invece, deve comporre un portfolio da presentare all’Accademia delle Belle Arti per un’esposizione dedicata all’acqua.



Appena arrivati, però, i due scoprono che in casa ci sono già degli inquilini: Nadja (Paula Beer), bella e disinibita venditrice di gelati che studia letteratura e attira le attenzioni di Leo, e il suo ragazzo occasionale Devid (Enno Trebs), atletico bagnino che attrae Felix. Ben preso tra i quattro giovani nascono rapporti precari e mutevoli che portano a galla le problematiche di ognuno di loro. L’arrivo in casa dell’editore (Matthias Brandt) getterà ulteriormente la situazione nel caos.