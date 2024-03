Cineforum - Olga

Olga (Anastasia Budiashkina, un’atleta professionista anche nella vita reale), ginnasta ucraina di 15 anni, piena di talento e passione per lo sport, lascia il suo paese natale e si trasferisce nel 2013 in Svizzera facilitata dal fatto che il padre possiede la cittadinanza elvetica.



La giovane ragazza, accolta da una famiglia che non ha mai visto prima, ha un solo grande obiettivo: allenarsi duramente, entrare a far parte della Centro nazionale di sport svizzero e poter partecipare ai campionati europei e magari alle Olimpiadi. Olga è pronta a ogni sacrificio per realizzare il suo sogno ma un fatto indipendente dalla sua volontà rischia di vanificare i suoi sforzi: a Kiev è scoppiata La Rivoluzione della Dignità, nota anche come Euromaïdan (dal nome di piazza Majdan a Kiev), una protesta popolare che vuole contrastare la decisione del presidente Viktor Janukovy? di riavvicinarsi alla Russia allontanando la speranza degli ucraini di poter un giorno entrare a far parte dell’Unione Europea.



Oltre alla prospettiva di non poter più fare ritorno nel suo paese, Olga è soprattutto preoccupata per sua madre, una giornalista d’inchiesta che sta seguendo da vicino i tumulti e che rischia ogni giorno la sua vita.