Partiremo da Combai, uno dei borghi più suggestivi della pedemontana incastonato in un paesaggio davvero unico.



Proseguiremo il nostro cammino prima tra i vigneti che circondano il Borgo Colmellere poi tra i colori e i profumi del bosco.

Percorreremo la Strada de la Fan, itinerario di elevato valore naturalistico e storico dato che si riferisce a un triste ma interessante capitolo della Grande Guerra. Si tratta infatti di una strada costruita dagli abitanti della zona con lavoro obbligatorio nel periodo dell’occupazione austriaca.



Lungo il percorso scopriremo tante curiosità legate al castagno e in particolare al Marrone di Combai IGP. Frutta tipicamente autunnale, fino ad un passato non molto remoto nell’Alto Veneto era considerato un dono preziosissimo della natura perché poteva sfamare negli inverni più rigidi, si conservava a lungo, si prestava a moltissime ricette e addirittura veniva usata come moneta di scambio.



Un’escursione affascinante per i paesaggi da cartolina ma anche per gli aspetti naturalistici, storici, culturali ed enogastronomici.



QUANDO: sabato 14 novembre 2020.



RITROVO: alle ore 9.45 presso il parcheggio sotto la pizzeria Cin Cin, via Trento 22, 31050 Combai (TV).



DURATA: 3 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni. Fino ai 7 anni gratis.



LUNGHEZZA: 6 km

DIFFICOLTÀ: medio

DISLIVELLO: 450 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

Abiti comodi, possibilmente a strati, pantaloni lunghi, giacca o mantellina impermeabile, scarponi da trekking, almeno 1,5 lt di acqua a persona, snack. Consigliati bastoncini da trekking.



COME PARTECIPARE:

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:

- compilando il modulo al seguente link: https://www.beescover.com/dove/combai-e-la-strada-de-la-fan-tra-castagni-e-antichi-borghi/

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/combai-e-la-strada-de-la-fan-tra-castagni-e-antichi-borghi/



IMPORTANTE

Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività in massima sicurezza per partecipare all’escursione è necessario aver preso visione e accettato il Regolamento Covid 19 consultabile qui: https://bit.ly/2AK6v63. Il partecipante riceverà il regolamento al momento della conferma di prenotazione, dovrà stamparlo, portarlo con sé al ritrovo dell’escursione e firmarlo in presenza unitamente ad una penna personale. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali.



Ringraziamo fin da ora per la collaborazione.



Escursione gestita da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, abilitata ai sensi della L.R. E.R. n. 4 del 1/2/2000 e successive modifiche.