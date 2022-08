Combinazioni Festival 2022: danza con Simona Bertozzi e Marta Ciappina

Spettacolo di danza con Simona Bertozzi e Marta Ciappina. Concept e coreografia di Simona Bertozzi. Il dialogo coreografico fra Simona Bertozzi e Marta Ciappina è un invito ad esplorare le relazioni tra due corpi che lavorano come un organismo vivente in continua espansione, rendendo continuamente possibili nuovi equilibri e nuovi legami: un viaggio verso lo stupore del movimento, fatto di approdi e nuove ripartenze, di sorprendenti esplosioni, irruzioni improvvise, sbilanciamenti e riposizionamenti del corpo nello spazio. Prenotazione obbligatoria: https://www.vivaticket.com/it/ticket/quel-che-resta-site-specific/183546

L'evento è realizzato in collaborazione con Operaestate Festival Veneto / Città di Bassano del Grappa

L'artista

Simona Bertozzi, danzatrice e coreografa laureata al Dams, nel 2008 costituisce la Compagnia ?Simona Bertozzi | Nexus. Il suo percorso autoriale ?di ricerca, rivolto anche a giovani interpreti, ha ottenuto sostegni e ospitalità da parte di importanti ?circuiti italiani ed europei, nonché prestigiosi riconoscimenti.