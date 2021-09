Combinazioni Festival: ecco "Potentia e convenentia"

Incontro con Marcello Di Paola, Luigi Latini e Simonetta Zanon



Fra l’umano e il non umano il filosofo Spinoza vide una compenetrazione caratterizzata da un incessante confronto e scontro: tale compenetrazione è inscenata in modo vivido in giardino, luogo di relazioni instabili in cui la potentia di umani e non umani dipende dalla convenentia del loro agire. In questo, il giardino prefigura anche il tipo di comunità possibile e auspicabile nell’Antropocene.



Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090



Evento in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche



Marcello Di Paola è un filosofo ambientale all’Università di Palermo. Lavora su etica, teoria politica ed estetica dell’Antropocene, filosofia delle piante e dei giardini e filosofia degli spazi extraterresti.



Luigi Latini, professore associato di Architettura del paesaggio presso l’Università IUAV di Venezia, collabora con la Fondazione Benetton di cui è presidente del Comitato Scientifico internazionale.



Simonetta Zanon lavora presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche come responsabile di progetti e ricerche sul paesaggio. Ha preso parte a diversi convegni e seminari, in Italia e all’estero, e ha svolto lezioni in varie università e istituzioni.

