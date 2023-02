Compagnia Tracce Sul Palco in ‘La visita della vecchia signora’

La Compagnia Tracce Sul Palco di Mogliano Veneto (TV)

presenta: "La visita della vecchia signora"

di Friederich Dürrenmatt

Regia di Paolo Poldo Ronchin



Anni '50, Güllen, immaginaria cittadina in centro Europa, immersa nella più nera miseria. Ma ecco la visita di una vecchia signora, originaria di quel posto, ora filantropa miliardaria.

Accolta con festeggiamenti dalle autorità e dall'ex fidanzato di un tempo, la miliardaria promette una strabiliante donazione, ponendo ai cittadini una condizione che subito appare assolutamente inaccettabile! Che succederà ora?

La romantica storia d'amore, rievocata e rivissuta, si scioglie nei toni cupi della più assoluta sete di giustizia; in un clima grottesco, viene fatto provocatoriamente affiorare ciò che si annida veramente nel cuore dell'uomo, quando con sorprendente verità sono spiegate le leggi che regolano il mondo.

Possiamo immaginare fin dove possono arrivare le ipocrisie della società perbenista? Resta comunque allo spettatore il giudizio finale.



BIGLIETTI:

intero 10 € (da 26 a 65 anni)

ridotto 8 € (studenti da 11 a 25 anni, oltre 65 anni, tesserati FITA-UILT e altre tessere teatrali, disabili con accompagnatore)

ingresso gratuito fino a 10 anni



ORARIO BIGLIETTERIA:

dalle ore 19:30 del giorno dello spettacolo presso biglietteria Teatro Astori



PER INFORMAZIONI:

Poldo 327 2890931 - traccesulpalco@libero.it



#teatri