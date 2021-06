David Garrett in concerto alla Zoppas Arena di Conegliano

David Garrett, virtuoso e rockstar del violino, annuncia oggi il suo "Alive" tour 2022, uno show internazionale nuovo di zecca dopo l'uscita dell'album “Alive, My Soundtrack”. Il violinista, l'anno prossimo, si esibirà in Italia per sei concerti. L'appuntamento per tutti i suoi fan della provincia di Treviso è fissato per giovedì 12 maggio 2022 alla Zoppas Arena di Conegliano.

Nel 2020 la rockstar del violino aveva festeggiato dieci anni di carriera musicale all’insegna del crossover e per questo aveva programmato un album e un tour mondiale, “Unlimited Live” per celebrarli prima che il mondo si fermasse. «Non vedevo l’ora di esibirmi dal vivo per voi - ha dichiarato ai fan - e speravo di poterlo fare almeno nel 2021, ma non è stato possibile. Per quanto questo mi rattristi, sono come sempre determinato a guardare oltre e sono elettrizzato al pensiero di potervi presentare un nuovo show, basato su "Alive" per il prossimo anno. Sogno già il momento in cui nel 2022 ci ritroveremo e torneremo a goderci i concerti tutti insieme». I biglietti precedentemente acquistati per l’Unlimited Live 2020 e per le date riprogrammate nel 2021, restano validi per le date corrispondenti dell’Alive Tour 2022. Le prevendite sono aperte su Ticketmaster.it.

Il programma musicale di "Alive Tour" spazia da canzoni profondamente toccanti come “What A Wonderful World”, “Imagine”, la disneyana “Beauty and the Beast” a inni rock come “Enter Sandman” o “Paint it Black”, dal repertorio dei Metallica e degli Stones rispettivamente, fino all hit planetaria di Pharrell Williams “Happy”. Non mancheranno successi che faranno saltare tutto il pubblico in piedi a ballare come Hit The Road Jack, Thriller, Bella Ciao o anche il brano eponimo della dance mondiale “Stayin’ Alive”. Oltre a questo, però, come sempre accade nei concerti di David Garrett, anche la musica classica avrà spazio sul palco nelle interpretazioni innovative dell’artista, ad esempio del “Confutatis” di Mozart, della “Danza dei Cavalieri” di Prokofiev e della “Settima” di Beethoven, trasformate in classici rock virtuosistici. Il suo ultimo tour, “Unlimited Live”, prima dello stop forzato a causa della pandemia aveva richiamato oltre 200mila fan. Nei mesi successivi, il distanziamento obbligato ha stimolato in David Garrett il desiderio di creare un’atmosfera più ravvicinata e personale per il nuovo tour di Alive, con arrangiamenti emozionali capaci di arrivare dritto al cuore. Insieme alla band con la quale suona ormai da 10 anni, la rockstar del violino vuole ricreare su un grande palco il fascino e l’intimità di un concerto raccolto. Dopo la pioggia torna a splendere il sole, è così che va nella vita ed è così che percepisco anche la musica. Verrà il giorno in cui ci incontreremo di nuovo. Pensate solo a quanto sarà meraviglioso!”

