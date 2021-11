Pattirossi, Fabrizio Rispoli & Marco Mazzocato Martinazzo in concerto a caffè Caffi

Dallo swing alla bossanova, dalle Americhe all'Italia per proporre un repertorio ricco di atmosfera che trasporterà il pubblico nei meandri di ricordi ed emozioni.



Pezzi intramontabili dagli anni 30 agli anni 70, nei quali la voce di Pattirossi e di Rispoli si fondono, alternano ed intrecciano fino a creare magiche armonie.



Per partecipare all'evento, sarà necessaria la prenotazione scrivendo a events@caffecaffi.com.



Dove: nel Salone degli Affreschi di Caffè Caffi, in via Manin 73.



Green Pass: verrà richiesto in ingresso.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...