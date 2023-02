“Fluency of Trees” concerto di violoncello e voce di Theresa Wong

Theresa Wong, compositrice, violoncellista e cantante statunitense attiva all'intersezione tra musica, sperimentazione e improvvisazione, sarà a Fabrica per un concerto-performance aperto al pubblico. “Fluency of Trees” esplora la connessione tra l’uomo e la sensibilità primordiale del mondo naturale e pone in relazione composizione, improvvisazione, suono e armonia attraverso una fusione timbrica unica di violoncello e voce.

Il progetto nasce dall'indagine legata alla rielaborazione di uno strumento – il violoncello – e ai materiali di cui è composto: legno, con un richiamo all’albero, e le corde.

Secondo l’artista, “Esaminare armonie, accordature e risonanze alternative tra violoncello e voce, è un atto vibrazionale di ricerca di nuove modalità di relazione reciproca con l'ambiente che ci circonda”

Theresa Wong, dopo aver studiato e lavorato nel campo del design, è approdata alla musica sperimentale durante la sua residenza a Fabrica. Ha collaborato, tra gli altri, con la pianista Sarah Cahill, con la Long Beach Opera e con Ellen Fullman.

Nel 2022 ha inaugurato Sound/scapes al San Francisco Asian Art Museum, creando tre performance site-specific ispirate alle opere d'arte della collezione del museo.

I suoi progetti sono stati ospitati da prestigiose organizzazioni internazionali, quali la Fondation Cartier, Parigi; Café Oto, Londra; Fabbrica Europa, Firenze; Festival di Sidney; The Lab, San Francisco; e The Stone a New York City.

Theresa Wong ha conseguito un MFA in Music Performance & Literature presso il Mills College (USA) ed è il fondatrice di fo'c'sle, un'etichetta discografica dedicata alla musica sperimentale della San Francisco Bay Area. La sua ultima uscita, “Practicing Sands”, è un album di lavori solisti per violoncello e voce.

La biografia completa è disponibile a questo link: www.theresawong.org

L’evento fa parte del programma di residenza "Otherworlding" curato da Carlos Casas.

Ingresso libero senza prenotazione.

Photo credit: Ebbe Roe Yovino Smith