“Dove passeremo la notte?” - Concerto per l'Ucraina

“Dove passeremo la notte?” è questo il titolo della serata benefica del 26 Marzo di raccolta fondi “Pro Ucraina”. La rassegna corale nasce dall’unione dei 4 gruppi Alpini del 6° raggruppamento sezionale Ana Treviso: Arcade, Spresiano/Lovadina, Villorba e Visnadello. Da sempre gli Alpini sono sensibili a situazioni di necessità e, con proverbiale iniziativa, si sono, anche questa volta, rimboccati le maniche.

Il bene si può fare anche senza spostarsi dal proprio territorio, ed è per questo che il 6° raggruppamento, si è unito ed ha pensato ad un “concerto solidale” in favore dell’Ucraina. La serata dal titolo evocativo “Dove passermo la notte?” scaturisce da un’antica Ninna Nanna Ucraina, proprio uno dei versi di questo canto ha attratto l’attenzione degli Alpini del territorio che hanno deciso di mettere in campo le loro forze al fine di svolgere questa serata. Protagonisti del viaggio saranno il “Coro El Scarpon del Piave” maschile e femminile ed il “Gruppo Vocale Ottetto Ana Treviso”.

Lo spettatore del concerto verrà preso per mano in un excursus tra canti della tradizione alpina e non, verso la ricerca della pace e della serenità del popoli. La serata si svolgerà il 26 Marzo alle ore 20.30 presso la Chiesa di Villorba, l’entrata sarà libera ed i proventi raccolti durante il concerto saranno devoluti al conto “Pro Ucraina” dell’Associazione Nazionale Alpini.