Il settimanale L’Azione, in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto e le sezioni Cai del territorio, prendendo spunto dall’Anno internazionale dello sviluppo sostenibile delle montagne che l’ONU ha dedicato al 2022, organizza un incontro sul mondo delle api e sul loro fondamentale legame con l’ecosistema.

La conferenza “Un fiore per aiutare le api”, in programma sabato 12 novembre alle 15.30 nell’aula magna del Seminario a Ceneda, vedrà come relatore il dott. Dino Masetto (Confagricoltura Treviso). A tutti i presenti sarà consegnata una bustina di semi di piante mellifere offerta dal Comune di Vittorio Veneto; un piccolo gesto concreto per aiutare gli insetti impollinatori. Le bustine di sementi saranno quindi consegnate anche ai bambini delle scuole primarie della città.

Un altro strumento per conoscere sempre meglio i fiori amici delle api, ideato dal dottor Masetto insieme ad Apat Apicoltori in Veneto, è il “Gioco del nettare”, un gioco dell’oca a tema, che sarà distribuito ai partecipanti alla conferenza. Nell’occasione ci saranno anche le premiazioni dei vincitori di Camminamonti 2022, l’iniziativa de L’Azione per gli appassionati di montagna.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

Info www.lazione.it