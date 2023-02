Conferenze di Età Libera: “Mantenere la memoria allenata”

Mercoledì 8 febbraio alle ore 17:00 presso l’Aula Magna della scuola media “A. Manzoni” di Carità di Villorba si svolgerà la conferenza del ciclo Età Libera “Mantenere la memoria allenata”. La relatrice Giorgia Codato suggerirà abitudini e piccoli accorgimenti per tenere attiva la memoria. La memoria, una funzione preziosa della nostra mente, va incontro a cambiamenti più o meno consistenti col passare del tempo. Come preservarla al meglio? Quali accorgimenti osservare perché funzioni in modo ottimale? E come è possibile allenarla nella vita quotidiana? Durante l'incontro verrà data risposta a tali quesiti, a partire da come questa funzione cognitiva opera, e quali sono le abilità connesse e che la influenzano in maniera determinante. Un appuntamento non solamente teorico, bensì intervallato da esercizi pratici per allenarla, e che mira a prevenire il deterioramento cognitivo.