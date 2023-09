lps presents: Conor Michael and the Greenskeepers | Valdobbiadenejazz 2023

Per la prima volta in Italia, siamo orgogliosi di dare il benvenuto a ????? ??????? and the Greenskeepers a ValdobbiadeneJazz 2023.

L'occasione imperdibile per gli amanti della musica d'anguardia, tra jazz e hip-hop di conoscere un nuovo artista, alla sua prima esibizione oltre manica.

Nella scena musicale di Manchester, Conor Michael è considerato un ottimo esponente dello stile musicale contemporaneo che unisce Jazz e Hip Hop.

Nato come rapper fra le strade di Birmingham e cresciuto musicalmente a Manchester, accompagnato dal suo gruppo The GreensKeepers ha diffuso in tutta Inghilterra il suo suono accattivante e groovy e le sue liriche profonde e gioiose.

Con uno stile vocale avanguardistico che unisce rap, cantato e spoken poetry, Conor Michael è un artista che ha rivalutato quella che può essere un'esibizione rap accompagnata da una band di scuola jazz.



Line Up:



