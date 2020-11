Conservatorio Steffani, il concerto per Santa Cecilia è in streaming

Ogni anno il 22 novembre è coinciso con una grande festa in teatro. Il saluto istituzionale del Presidente, la relazione del Direttore, il premio ai diplomati, il concerto dell'Orchestra Sinfonica. Così il Conservatorio di tradizione dà l'avvio all'anno scolastico. Ma il 22 novembre 2020 è una data destinata ad essere ricordata perchè ognuno deve reinventare le proprie tradizioni. E così il Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfranco, che ha ripreso le lezioni in presenza con tutte le cautele previste dai decreti, mantiene on line le lezioni collettive, ha scelto di festeggiare la patrona della Musica nell'unico modo in cui oggi è possibile farlo: via streaming.

In questi giorni è partita la campagna d'avvio "virtuale" dell'anno, con 600 mail contenenti una lettera del presidente Nicola Claudio e direttore Stefano Canazza e un trailer musicale. Domenica 22 novembre alle 18 sui canali social del Conservatorio di musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto (Facebook e instagram) verrà data in streaming il "Flauto Magico" di W.A.mozart nell'edizione proposta a Chiave Classica 2020. Da Giovedì 26 novembre per tutti i giovedì fino a Natale alle 12 parte poi il forma "Stori di Musica". Si tratta di interviste con gli studenti del Conservatorio Steffano realizzate al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto che si concludono con un' esecuzione.

"Il Conservatorio non spegne la musica era lo slogan che avevamo coniato per la prima pandemia- spiegano il presidente Nicola Claudio e Stefano Canazza, Direttore del Conservatorio di Musica Agostino Steffani-siamo stati i primi a proporre un concerto dal vivo alla casa di cura Sartor di Castelfranco e abbiamo programmato un'estate densa di musica. Ora il buonsenso e i decreti ci chiedono di fermarci. Questo ci ha portato ad elaborare nuove formule e nuovi format per ribadire che la didattica musicale non si ferma, che continueremo a sostenere i sogni dei nostri studenti e, oggi più che mai, a portare la musica nella case grazie al digitale. Buona Santa Cecilia a tutti".