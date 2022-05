I controlli di seno e addome. La prevenzione per la donna e per l'uomo

Prosegue il Tour della Prevenzione con un nuovo evento dedicato ai controlli di seno e addome per la donna e per l’uomo, che si terrà venerdì 20 maggio alle 20.30 all’Auditorium Prealpi di Tarzo (via La Corona 45). L’incontro è promosso dall’Associazione di Mutuo Soccorso NoixNoi e da Banca Prealpi SanBiagio - la Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca – con la partecipazione scientifica e organizzativa di Centro di medicina Conegliano, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto.



Nel corso della serata, che vuole diffondere le buone prassi per la tutela della salute e i corretti stili di vita, interverranno due medici specialisti di grande esperienza: la dott.ssa Anna Bassini, radiologa senologa, e la dott.ssa Diana Piccolo, internista. La presentazione sarà a cura di Flavio Salvador, presidente di NoiXNoi e Vicepresidente di Banca Prealpi SanBiagio, mentre modererà il giornalista Marco Ceotto.



La prevenzione è una risorsa preziosa e le ricerche dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) parlano chiaro: in Italia, il 30% dei tumori possono essere evitati modificando le abitudini e gli stili di vita, grazie alla prevenzione. I controlli di seno e addome possono intercettare malattie e tumori che colpiscono differenti organi del corpo, ed è proprio grazie a una diagnosi precoce che questi possono essere trattati e curati quando sono ancora in fase iniziale. Nel corso dell’incontro di venerdì 20 maggio verranno illustrati i vari tipi di screening rivolti all’addome e al seno. Si parlerà di ecografia addominale, necessaria per valutare la forma e le dimensioni degli organi e, in particolare, per valutare eventuali malattie del fegato, del pancreas, dei reni, ecc. e masse tumorali. Verranno poi trattati due tipi di controlli del seno divisi per età: lo screening mammario dedicato alle donne sotto i 40 anni, che permette attraverso l’utilizzo degli ultrasuoni di valutare la struttura mammaria, e la mammografia digitale che è dedicata alle over 40, indagine fondamentale nella diagnosi precoce del carcinoma mammario. Ma la prevenzione al seno non è solo un tema femminile, poiché anche negli uomini sono presenti delle piccole quantità di tessuto mammario da monitorare.



La partecipazione all’incontro è aperta a tutta la cittadinanza, fino ad esaurimento posti, e con l’obbligo di indossare la mascherina. È gradita la prenotazione via mail a info@noixnoi.net oppure a tourprevenzione@centromedicina.com.