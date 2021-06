Core-Shamanism / Seminario Base.

Condotto da: Roberta Cazzola

In collaborazione con il Centro Studi per lo Sciamanesimo VR

Roberta Cazzola pratica sciamanesimo da molti anni, ha partecipato al percorso formativo della Foundation for Shamanic Studies, frequentato tutti i corsi avanzati della FSS di Michael Harner, ha approfondito la sua formazione direttamente in Guatemala con Nana Maria Feliciana e Nana Nikte sciamane guaritrici spirituali secondo antiche tradizioni Maya. Scopo di questo corso é quello di avvicinarci in modo serio e consapevole alle tecniche sciamaniche scoperte dall’antropologo Michael Harner e oggi raggruppate nel cosiddetto “Core Shamanism” o Sciamanessimo Transculturale. Si tratta di un approccio neutrale e adatto a tutti, può integrarsi perfettamente con qualsiasi sistema di credenze o visione del mondo. Obiettivo di questo primo incontrò sarà quindi esplorare le tecniche di base del Core Shamanism per aumentare il benessere personale, aumentare la frequenza energetica e poter affrontare trasformazioni e cambiamenti.

Il corso è aperto a tutti e si terrà a San Pietro di Feletto -TV-

L'evento è a numero chiuso ed è organizzato in pieno rispetto delle norme di sicurezza; è' pertanto richiesta la prenotazione.

Per i dettagli sull'evento stesso e prenotazioni:

cel. 347-2312587

e-mail fata.roby@virgilio.it

