Corso base pranic healing

Vieni a scoprire l'energia che c'è nelle tue mani?

Durante questo corso vengono insegnate semplici tecniche di sensibilizzazione delle mani per poter percepire il livello energetico e le condizioni delle Aure e di Chakra ed effettuare una vera e propria diagnosi del corpo energetico.

Apprenderete una serie di tecniche per guarire a livello energetico numerosi disturbi, tecniche di autoguarigione, guarigione a distanza, guarigione spirituale, tecniche specifiche per evitare la contaminazione eterica.

Viene inoltre introdotta e praticata la Meditazione dei Cuori Gemelli, un potente strumento di autoguarigione e guarigione del Pianeta.

Laura Istruttrice certificata dall'A.I.D.I.P.H.

Centro Shakti Pranic Healing Treviso

per ulteriori informazioni contatta Laura al cell. 347 3653948



https://www.youtube.com/watch?v=R5PTQGkzz6E