Corso di cucina giapponese online: Chanko nabe

Mercoledì 16 dicembre ore 20, online su Zoom



Cosa imparerete in questa lezione? In questa lezione, assieme a Yuri, parliamo della Chanko nabe.



Cos'é? Ce lo spiega direttamente Yuri!



"Nabe vuol dire 'marmitta'. In Giappone ogni famiglia ha una nabe, normalmente di terracotta. Soprattutto in inverno, quando fa freddo durante il fine settimana, mettiamo un fornello a gas al centro della tavola, appoggiandoci la nabe ripiena di brodo. Tutta la famiglia si siede intorno alla nabe, mettendoci dentro vari tipi di ingredienti già tagliati, come l'hakusai (cavolo cinese), il tofu, gli shirataki (spaghetti di Konnjaku), carne, pesce ecc... Cucinando tutti gli ingredienti assieme alla propria famiglia, si crea un'atmosfera di convivialità. Ci sono vari tipi di Nabe ryori, cioè di cucina con la nabe. Alla lezione di Ikiya, vi insegnerò la famosa nabe dei lottatori di sumo: "Chanko Nabe". Insieme alla ricetta, vi spiegherò tutta la storia di questa nabe per i lottatori di sumo. Vi insegnerò anche come si può preparare il tofu fritto 'age', le tsukune (polpettine di pollo), nonché la parte più importante, cioè il brodo della chanko nabe".



Yuri, direttamente dalla cucina di Ikiya, vi spiegherà passo per passo la preparazione di queste ricette, e le preparerà in diretta assieme a voi!

Pe l'iscrizione è necessario compilare un modulo per persona, poiché l'email è obbligatoria per inviare i dati di accesso alla lezione.



--------------------------------------------------------



Costo della lezione: 25,00€

Per i soci ordinari 2020: 20,00€

Per i patrons Momiji e Shogatsu: 15,00€



Il costo comprende tutte le ricette, la lezione dal vivo con possibilità di fare domande, e l'invio della registrazione, così da poterla rivedere ogni qualvolta se ne abbia bisogno.



Le modalità di pagamento sono visionabili su https://bit.ly/2JpRKGU

Come funzionano le lezioni online di Ikiya? Le lezioni si svolgono tutte su Zoom, una piattaforma online creata appositamente per meeting e webinar. Una volta confermata la vostra iscrizione, riceverete via mail l'invito a partecipare.



--------------------------------------------------------



Se non riuscite ad essere online per la lezione?



Nessun problema! La lezione verrà registrata e caricata sul nostro Patreon https://www.patreon.com/ikiya, a disposizione di patrons Hanami, Matsuri, Momiji e Shogatsu, e inviata via mail agli iscritti esterni. Se non potete partecipare non vi preoccupate, potrete rivederla quando volete!



--------------------------------------------------------



Per gli ingredienti?



Yuri prepara sempre una lista precisa di tutto quello che dovete procurarvi, che vi viene inviata circa una settimana prima della lezione. Noi di Ikiya selezioniamo gli ingredienti giapponesi e creiamo per voi delle box apposite. Il tutto vi viene comunicato via mail per tempo, quindi non vi preoccupate e aspettate nostre comunicazioni!