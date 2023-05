Corso di cucina marocchina: cucinare con la tajine

Impariamo a cucinare con la Tajine ed è sempre festa!!! Venerdì 16 giugno torniamo ai fornelli per realizzare le deliziose pietanze della cucina del Marocco e a utilizzare la Tajine per esagerare nella bontà! La tajine è un piatto tradizionale della cucina marocchina, che può essere a base di carne o pesce, legumi e verdure. La tajine è, inoltre, un modo di cucinare, che permette di sprigionare al massimo le virtù dei cibi.



Attraverso la cottura in tajine, lenta e a bassa temperatura, impariamo a mantenere inalterate le proprietà degli alimenti, rendiamo il pasto equilibrato e sano, ma anche il piatto saporito e piacevole alla vista, con i colori veri della terra. Durante la serata impareremo a usare la tajine sia ai fornelli sia in forno per sperimentare tutte le potenzialità di questa pentola. Cucinare insieme è una fonte di relax, creatività e di ispirazione, dove nascono idee e belle relazioni, e dove ci si diverte sempre!



INFO: L'incontro si realizzerà al "B&B Ai Campazzi" a Castagnole, in via Arma dei Carabinieri 4, dalle 19.30 alle 22.30 circa.

L'incontro di cooking prevede la realizzazione di piatti da parte dei corsisti sotto la supervisione dell’insegnante Luca Magri e con l’apporto teorico dell’erborista Teresa Martinelli (titolare della storica Erboristeria Drogheria Foresti di Treviso). L'incontro si conclude con la degustazione dei piazzi realizzati.



COSTI: il costo della serata è di 45 euro, comprensivo di lezione di cucina, ingredienti e tutto il necessario per la preparazione dei piatti, lezione teorica sul valore nutrizionale, curativo e simbolico dei cibi trattati, degustazione dei piatti.



N. LIMITATO DI POSTI DISPONIBILI!



robeturche@gmail.com #robeturche (Facebook) @robeturche (Instagram)