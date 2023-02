Corso teorico-pratico sulla fermentazione e il microbioma

Prima edizione!

CORSO BASE aperto a tutti gli interessati

Imparare cosa sono, come si preparano e come si usano i potenti fermentati tailandesi ricchi di microrganismi benefici.

Temi principali:

-L'importanza del MICROBIOMA

-La fermentazione tailandese

- apprenderete importanti novità sul mondo delle fermentazioni spontanee

- chelazioni metalli pesanti e la

la conservazione delle verdure.

Inoltre tratteremo gli argomenti più in voga:

-FERVIDA, maturi e possibilità di vederli, toccarli, annusarli assaggiarli.

Inoltre dei fervida: utilizzo degli scarti

Come possono essere utilizzati per la salute umana, animale, vegetale, per le pulizie di casa e lavatrice

La tecnica per fare i fervida, materiali necessari

Al pomeriggio continueremo con la fermentazione delle verdure con vari tipi di liquido, fermentazione a secco dei crauti, spiegazione sulla fermentazione dei legumi e dei cereali.

LA SALUTE COME RITORNO ALLA RESPONSABILITA' PERSONALE

ATTRAVERSO UNO STILE DI VITA SALUTARE

Breve storia di Pa Cheng

Microrganismi e salute (umana,animale,vegetale).

Disintossicarsi grazie ai microrganismi

Impariamo ad autoprodurceli per essere autosufficienti



-----------------------

?GIORNI ED ORARI

Sabato 18 marzo 9.00/12.30 - 14.00/17.30

?LUOGO

Barchessa di Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

?‍? INSEGNANTE

Paola Pescarolo infermiera specializzata in dietetica e dietoterapia, naturopata appassionata di fermentazione, agricoltura naturale e bioedilizia

?COSTI

Il costo complessivo del laboratorio sarà di 60€ La quota di iscrizione all’associazione è esclusa dal costo del corso e sarà valida fino al 31/12 dell’anno corrente, con la stessa sarà possibile partecipare a tutte le attività dell’associazione

??

Il corso si attiverà esclusivamente al raggiungimento di un numero di 10 iscritti.

Possiamo tenere un minimo di 6-8 sino ad un massimo di 12

