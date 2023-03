Corso di scrittura

I EDIZIONE!

Il corso introduttivo di scrittura si propone di:

Personalizzare la propria scrittura divertendosi.

Approcciare la comunicazione attraverso il codice della scrittura, in modo originale e creativo, oltre le regole tradizionali.

Apprendere tecniche semplici ed efficaci per migliorare l’elaborazione dei testi.

Applicare le modalità di costruzione di un racconto.

Il corso è aperto a tutti, non ci sono limiti di età

?GIORNI ED ORARI

Presentazione del corso martedì 28 marzo dalle 20.00 alle 23.00

Tutti i martedì dalle 20.00 alle 23.00, dall’ 11 aprile, per 3 lezioni.

?LUOGO

Barchessa di Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

? INSEGNANTI

CARLO BRUSADIN: Titolare di unicazione.com, da oltre trent’anni si occupa di comunicazione. Ha pubblicato “Io credo a Babbo Natale”, “Più del tuo”, “Padre e sticazzi” editi da Antilia e inoltre ha accompagnato molte persone nel mondo della scrittura con oltre quindici pubblicazioni per conto di terzi.

FABRIZIO BONETTO: Ha frequentato la scuola di scrittura creativa presso la Lanterna Magica di Padova e da allora non ha mai perso la cattiva abitudine di scrivere. Ha pubblicato il romanzo “Il Mio Esso” con la Danilo Zanetti Editore e racconti in antologie.

Ha vinto premi letterari nazionali tra cui “Lama e trama” e “Il Leone di Muggia”, è stato finalista per il Veneto al “Premio La Giara” 2012 indetto dalla RAI e due volte finalista al torneo “Io Scrittore” del gruppo Mauri-Spagnol.





?COSTI

Il costo del corso è di 140€





Il corso si attiverà esclusivamente al raggiungimento di un numero di 10 iscritti.

Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com



Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com