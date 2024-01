La riscoperta del benessere personale attraverso il Teatro Motivazionale

Nella vita frenetica di oggi, il benessere personale diventa sempre più un lusso. Roberta Omiciuolo presenta un'opportunità unica per riappropriarsi di questo benessere attraverso il "Teatro Motivazionale", un corso che combina l'arte teatrale con l'auto-miglioramento. Progettato per persone di tutte le età e con qualsiasi livello di esperienza teatrale, questo corso mira a riscoprire la fiducia in se stessi e a portarla nella vita quotidiana. Attraverso tecniche classiche e innovative che coinvolgono il movimento, la creatività e la comunicazione, i partecipanti esploreranno nuove modalità di espressione personale e interazione sociale. Il corso offre un ambiente sicuro e stimolante per esprimere la propria creatività, affrontare le sfide quotidiane con maggiore fiducia e riscoprire il piacere di stare sul palcoscenico della vita. Il prossimo corso è in partenza a breve, offrendo un'occasione imperdibile per intraprendere un viaggio trasformativo verso il benessere personale.





Prossimo appuntamento in partenza, '8 febbraio 2024 a Treviso,Zona Fiera con una prima lezione gratuita.

Le lezioni si terranno ogni giovedì dalle 20:30 alle 22:30 fino al 15 giugno 2024.



È un'opportunità imperdibile per chi cerca di migliorare la propria autostima e le capacità comunicative attraverso tecniche creative e dinamiche.



Per chi:



• Non ha mai fatto teatro e vuole provare con un metodo di “spinta gentile”

• Ha già esperienze teatrali e cerca tecniche ed approcci diversi

• Vuole un percorso pratico per migliorare la conoscenza di Sé attraverso il Teatro

• Sente di voler (ri)prendere il proprio spazio nel Mondo

• E anche per Te se ti senti chiamato



Obiettivi:

• (Ri)trovare orgoglio e fiducia in se stessi attraverso il lavoro Mente-Corpo

• Praticare l’ascolto del proprio sé e dei propri Personaggi Interiori

• Sperimentare nuovi modi di connessione e comunicazione con gli altri

• Prendere consapevolezza dei propri automatismi

• Lasciar fluire la propria Creatività

• Calcare con piacere il palco del Teatro e della Vita quotidiana



Tematiche:

• Presenza: consapevolezza del nostro Corpo e dei nostri Pensieri

• Espressione di Sé nel vicino e nel lontano

• Osservazione e sospensione del Giudizio

• Immaginazione e interpretazione

• Senso di identità: Io e i miei Personaggi

• Allenare il muscolo dell’Immaginazione e della Creazione

• Energia delle Emozioni: se è libera, crea; se è bloccata, distrugge



Tecniche:

• Training di movimento, gesto, espressione

• Uso dei 5 sensi per costruire personaggi e scene

• Visualizzazione creativa

• Metodi diversi per attivare la memoria

• Le “spinte gentili”

• Allenare Presenza, attenzione, ascolto

• Giochi di ritmo e velocità

• Divertirsi con la Voce





info: roberta.omiciuolo@gmail.com 349-0072165