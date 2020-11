"Senza Respiro": inchiesta indipendente sulla pandemia

Martedì 1 dicembre ore 21, si svolgerà on line la presentazione del libro "Senza Respiro" del prof. Vittorio Agnoletto. Il libro è il racconto/inchiesta sulla prima fase della pandemia, in larga parte centrato sui disastri avvenuti in Lombardia, ma non solo, a causa di precise scelte politiche in campo sanitario, fatte prima e durante il diffondersi del Covid 19. La prima tiratura del libro è già stata esaurita.

Partecipa alla presentazione del libro il professor Andrea Crisanti, i cui meriti sono evidenti, avendo sempre avuto in chiaro le linee di intervento necessarie per far fronte alla pandemia e avendo sempre ammonito di non abbassare mai la guardia quando molte voci, più o meno autorevoli, certamente insistenti, davano per superata la fase critica della pandemia.

Paolo Righetti, della segreteria regionale della Cgil, porterà il contributo di chi rappresenta le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica che sopportano il peso più grande di una emergenza sanitaria che dura ormai da mesi. La discussione potrà essere seguita sui profili Facebook del Partito della Rifondazione comunista nazionale, su quello del Prc Lombardia e del Prc Padova. Introduce Katia Manganotti, responsabile del coordinamento regionale sanità Veneto del Prc-Sinistra Europea. Conclude Giovanna Capelli, responsabile sanità del Prc-Sinistra europea Lombardia.