Con “Crode” la magia dei burattini con lo spettacolo “30 lune di cartone”

Dopo le passeggiate e i concerti - primo tra tutti quello dello chansonnier francese Francis Cabrel, che ha registrato un grande successo di pubblico lo scorso 8 luglio - la nuova rassegna culturale di Segusino “Crode” torna con un appuntamento dedicato alle famiglie. A esibirsi sarà Paolo Rech, burattinaio professionista dal 2004, che proporrà al pubblico “30 lune di cartone”, una rivisitazione in chiave personale di uno spettacolo tradizionale. Ormai figura di rilievo nel settore, dal 2006 Rech organizza la rassegna di teatro delle figure animate “...Figuriamoci!”; inoltre cura la direzione artistica di manifestazioni e festival in Veneto e Trentino e collabora con istituti scolastici, ambasciate, Istituti Italiani di Cultura. Diffonde in Italia e nel mondo la conoscenza delle maschere della Commedia dell'Arte attraverso spettacoli tradizionali che vengono rielaborati attraverso una visione personale. Partecipa a numerosi Festival Internazionali in Armenia, Argentina, Svezia, Polonia, Bielorussia, Brasile, Francia, Germania, Inghilterra, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Grecia, Guatemala e Ucraina. Attraverso progetti di solidarietà porta un sorriso a centinaia di bambini in Eritrea, Uganda e Bolivia. Collabora alla realizzazione di spettacoli con l'autore e regista Gigio Brunello, con il burattinaio Alberto De Bastiani e il musicista Nelso Salton.

“Crode. Musica, parole, paesaggio” nasce dal territorio di Segusino, nell'Altamarca trevigiana stretta tra Piave e Prealpi. È il primo cartellone organico promosso dal Comune di Segusino con una serie di eventi che coprono l'estate tra concerti, passeggiate, teatro per bambini e incontri astronomici che coinvolgono, insieme al Coro di Stramare, la Pro Loco gli amici di Borgo Milies e AmareStramare.

Per ogni informazione: corodistramare@libero.it e pagina Facebook “Visit Segusino”