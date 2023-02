In occasione della Giornata della Memoria il Comitato Chiesa Vecchia di Biadene in collaborazione con il MeVe ed il patrocinio del Comune organizza la serata “DE – GENER/ARTE: musica e arte degenerata al tempo della Shoah”.

Un’occasione per riflettere su quanto è accaduto anche nell'ambito artistico (arte degenarata al tempo del nazismo) e musicale (la storia di Alma Rosè di discendenza ebraica, suo zio era il compositore Gustav Mahler; deportata dai nazisti nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau; lì, per 10 mesi, diresse l'Orchestra femminile di Auschwitz, un'orchestra di prigioniere che suonavano per i loro carcerieri per sopravvivere). Il tutto con alcuni contributi musicali.

Interventi: Fabian Antonietta e Smania Maria Antonia

Letture di Netto Luisa

Intermezzi musicali: Corredato Manuela (flauto traverso), Gallina Vittoria Maria (voce), Nordio Gioia (voce e violoncello), Pozzobon Dino (chitarra acustica)

Per info: chiesavecchiabiadene@gmail.com