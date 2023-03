Il Diavolo & L’Acqua Santa - God Save the Fox Tour

LO SHOW

Sabato 25 Marzo

Il Diavolo & L’Acqua Santa

Una band nata nel palcoscenico; uno show originale, esplosivo e inconfondibile: eternamente in evoluzione. Suona rock n’ roll; mangia beat, surf e musica italiana d’autore seminando brani originali.

Modalità d’ingresso

CENA + SPETTACOLO

Servizio live: 7€ a persona

Per prenotare chiama lo 0423303757

SOLO SPETTACOLO

15€ consumazione inclusa

Non è possibile effettuare prenotazioni

BIOGRAFIA IL DIAVOLO & L’ACQUA SANTA

Il primo nucleo de Il Diavolo & L’Acqua Santa si forma già nel 2010, ma è nei due anni successivi che la formazione si consolida e il progetto prende corpo.

Nel dicembre 2013, la band si esibisce sul palco di Piazza del Popolo a Pesaro, per festeggiare il Capodanno. Nel 2014, registra un disco di cover dal titolo “Forse ho preso un blues”. Per un anno, il quartetto sarà impegnato in un tour promozionale in Italia e in Germania. Nel 2015, partecipano alla 16° edizione del Summer Jamboree – Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ‘40 e ‘50, che si svolge in agosto, a Senigallia. In ottobre, suonano da headliner all’interno dell’evento Wanna be Americano – Back to the 50’s di Rimini. Per due anni consecutivi (2015 e 2016), sono ospiti del CaterRaduno di Rai Radio2, condotto dai dj di Caterpillar, in diretta da Piazza Roma a Senigallia.

Dal Foro Annonario della cittadina marchigiana, eseguono inediti tratti dal loro secondo lavoro in studio, “Sono un fetente ma mi piace da morir”; featuring d’eccezione dell’esibizione: Neri Marcorè. A partire dal 2017, decolla il tour “The Italian Job” tra club e teatri italiani e non solo; la band e i comici di Zelig fanno sold-out all’evento benefico Amici del Cuore svoltosi al teatro Municipale di Piacenza e nello stesso anni i Diavoli vengono scelti dalla regione Trentino per il lancio della stagione turistica a Madonna di Campiglio. Il tour decreterà, di fatto, la nascita dell’omonimo progetto che verrà così descritto:

“Metti una sera a cena…il concerto che non ti aspetti, ma che desideri da sempre… . È il ricercato sound de Il Diavolo e l’Acqua Santa; il timbro elegante e raffinato dello swing all’italiana.” Nel 2018 il calendario sembra non avere abbastanza spazio e la band chiude il tour con più di 100 date. Nello stesso periodo il Diavolo & l’Acqua Santa scrive e registra alle Officine Meccaniche di Milano il disco che uscirà l’anno seguente: “Altrametà”. Cinque tracce di itpop, italian swing e rock n roll, con ambienti dream nordici intimi e profondi.

Nel 2020 la band inaugura un nuovo tour di concerti mirati alla promozione dell’EP tra i quali la 31° edizione di Musicultura – Festival di musica d’autore e appuntamento radiofonico-televisivo fisso del panorama musicale italiano (Radio1 Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 5). Lo Stop dovuto al Coronavirus regala alla band il tempo per far nascere un nuovo progetto: “Music is All (You need)” – Atmosfere Sixties londinesi, e cantautorato italiano. Un concerto di voci che unisce, cancella le distanze, si insinua in ogni spazio, oltrepassa le barriere. Il progetto viene subito abbracciato da Porsche Italia insieme a Sky Motori per un programma in diretta streaming dagli studi Factory 32 di Milano.

Nel 2022 parte il TOUR OF LOVE Un tour di 3, poi esteso a 4, mesi di pace e musica. Parte dal Festival Sun Valley in Svizzera e arriva a Villasimius in Sardegna per una collaborazione con Banca Generali; passa per tutta la dorsale appenninica respirando pubblico e bevendo concerti. Si conclude nella casa Marche al Festival “Con il cuore nel fango”; progetto benefico ideato dai Diavoli per aiutare le comunità colpite dall’alluvione.Nell’inverno 22/23 lanciano il tour “God Save the Fox”; un mix di concerti su club pubblici e privati tra i quali: Areadocks di Brescia, Palazzo Boschi di Bologna, Le Formiche LAB di Roma e Stazione Leopolda di Firenze per Yves Saint Laurent. Ora sono in studio per registrare il nuovo disco.