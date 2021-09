"Do dì coe ave": due giorni per la tutela delle api e del territorio

Orario non disponibile

Quando Dal 18/09/2021 al 19/09/2021 Orario non disponibile

Un weekend dedicato agli insetti più laboriosi e importanti del nostro ecosistema: le api. Si terrà a Ponzano nel prossimo weekend “Do dì coe ave”, manifestazione fortemente voluta dall'Assessore all'agricoltura Michele Favaro, in collaborazione con la Pro Loco locale e l'APAT. Due giorni di approfondimenti, convegni, cinema e anche street food, per parlare della salvaguardia di una specie di cui spesso si trascura l’importanza. Ponzano è infatti da anni “Comune amico delle api” e continua a proporre progetti interessanti per sensibilizzare gli addetti ai lavori, ma anche la popolazione, su questo tema.

L’evento inizierà sabato 18 settembre alle ore 15 presso il Giardino di Casa dei Mezzadri con l'apertura della mostra mercato dedicata al miele e ai prodotti dell'apicoltura che gli espositori provenienti da vari comuni del Veneto collocheranno sulle loro bancarelle. Alle ore 16 ci sarà la proiezione del film “Honeyland”, che racconta la storia dell’ultima donna apicoltrice in Europa che deve salvare le api e ripristinare il naturale equilibrio, quando una famiglia nomade si trasferisce e infrange le regole di base della “terra del miele”. Candidato come miglior film internazionale e miglior documentario per la Macedonia del Nord agli Oscar 2020, “Honeyland” farà da ouverture alla due giorni dedicata al mondo delle api, e sarà ritrasmesso anche domenica pomeriggio.

Cuore dell’evento sarà il il Convegno “Il ruolo degli apoidei nell'ambiente: l'impollinazione e la conservazione della biodiversità”, che si terrà domenica presso il Salone del Palio – Casa dei Mezzadri. Nell’occasione interverranno il prof. Antonio Felicioli - Biologo, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa e il dott. Paolo Fontana - entomologo, ricercatore presso la Fondazione Edmund Mach di Trento, Presidente di World Biodiversity Association. Il convegno sarà preceduto dall’inaugurazione ufficiale della manifestazione a cui parteciperà anche il senatore Gianpaolo Vallardi, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato. In entrambe le serate non mancherà anche la parte enogastronomica, con lo Street Food e la grande musica proposta dalle band Fantaghirock e Blackout Band. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa anticovid, compreso il possesso del Green Pass.

