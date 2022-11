Donato Carrisi, in Libreria Canova la presentazione di "La casa delle luci"

Martedì 22 Novembre, il più che affermato autore italiano Donato Carrisi sarà ospite di Libreria Canova per presentare il suo nuovo libro: “La casa delle luci” edito da Longanesi. L’autore sarà disponibile per scambiare quattro chiacchiere con i presenti e firmare le copie del libro.

“Pietro Gerber, l’addormentatore di bambini, ha una nuova mente da esplorare. Ma in quella mente trova una voce che, inspiegabilmente, sembra conoscere il suo passato.” Dopo “La casa delle voci” e “La casa senza ricordi”, l’atteso ritorno di uno dei personaggi più amati di Donato Carrisi.

Contatta la libresia per prenotare il tuo pass d’ingresso prioritario acquistando il romanzo in sede! Ti riserveremo l’accesso agevolato.

LIBRERIA CANOVA

Piazzetta Lombardi, n. 1 Treviso



canova@lelibreriesrl.it