In occasione della rassegna comunale “Maggio Trevigiano”, nel quartiere di Santa Bona arriva l’atteso evento “Dream Big - Calisthenics Treviso Day”, una giornata dedicata alla forma fisica e al fitness per festeggiare la nomina di Treviso come Capitale Europea dello Sport 2022. L'appuntamento si svolgerà all'aperto domenica 8 maggio al Parco Uccio, in Via Nicola di Fulvio, dalle ore 10 alle 18. Per l’occasione, nel parco verranno montate diverse strutture “Spartaco” e sarà presente un piccolo chiosco marchiato MiSCatena Energy Bar dove si potranno comprare cibo e bevande. Durante questa importante kermesse sportiva si potranno conoscere i migliori atleti italiani a livello internazionale di calisthenics e ginnastica artistica a cui si potranno chiedere consigli, divertendosi e allenandosi con loro.

La “callistenìa”, infatti, può essere intesa sia come sport che come disciplina di fitness volta a raggiungere notevoli abilità atletiche a corpo libero con il supporto di strutture come sbarre, parallele e anelli della ginnastica ed eventualmente di pesi (le “zavorre”), usati come sovraccarico al proprio peso corporeo al fine del potenziamento della forza massimale della resistenza, delle abilità isometriche e dinamiche, o delle evoluzioni libere dinamiche alla sbarra.

Questi i “big” che saranno presenti domenica: dal Lazio il campione azzurro della ginnastica artistica Marco Lodadio (detentore di due argenti ed un bronzo Mondiali agli anelli); dal Veneto Marco Ponzè e l’istruttrice di “tessuti aerei” Desideria Performer; dalla Lombardia Gaggi Yatarov, Manuel Caruso, Erik Barsi, Franco Di Pierro, Christian "Mr. Forense” Colucci, Annalisa Pirovano e Sabrina Salierno; dal Piemonte Christian Laganà; dalla Sicilia Emanuele Majeli, Tommaso Magro, Francesco Finocchiaro ed Antonella Raciti. Per partecipare sarà necessaria la prenotazione contattando Marco Faccin al 3515961221 o scrivendo un messaggio privato sulle pagine Facebook ed Instagram di Calisthenics Treviso.