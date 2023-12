“Duse2024”: a Natale al Museo Civico di Asolo alla scoperta della donne

Durante le festività natalizie continua la ricca programmazione di Duse2024. Martedì 26 e venerdì 29 dicembre al Museo Civico di Asolo si terranno due appuntamenti alla scoperta delle tre donne di Asolo: Eleonora Duse, Caterina Cornaro e Freya Stark.



Il 26 dicembre alle 15.30 si terrà “Le eroine di Asolo. La Divina Eleonora a confronto con Caterina Cornaro e Freya Stark”. I partecipanti verranno accompagnati per 90 minuti alla scoperta degli aspetti in comune e delle diversità tra tre donne che hanno cambiato la storia grazie alla loro intraprendenza.



Il 29 dicembre, alle 15.30, si terrà invece “Caccia ai tesori delle tre donne di Asolo”, un laboratorio aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni che attraverso indizi e tranelli farà scoprire tutti i tesori delle tre eroine di Asolo.



Per prenotare chiamare 0423.952313 | 347.5735246. Il costo è di 8 € e comprende anche l’ingresso al Museo.





Duse2024 è un ricco programma di iniziative che la città di Asolo, insieme al Teatro Stabile del Veneto, dedica a Eleonora Duse in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte.

Ad aprire Duse2024 è stata l’inaugurazione di “Una Casa per Eleonora”, il nuovo allestimento al Museo Civico di Asolo che permette di approfondire la figura della Divina scoprendo i suoi oggetti personali, ritratti, mobili, libri, fotografie e ricordi di famiglia con una narrazione più articolata e accessibile, grazie all’impiego di nuove metodologie e tecnologie.



Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze inserite in Duse2024 consultare il sito www.duse2024.it





