Alla scoperta dell’anello del Prosecco

Passeggiata alla scoperta delle colline del Prosecco, nei dintorni di Valdobbiadene, attraversando incantevoli vigneti, percorrendo antiche mulattiere, tra casolari e cantine, a contatto con la natura, alla scoperta della tradizione e della cultura enologica e culturale.

L’itinerario prevede diversi sali e scendi, non è però particolarmente difficile.

Richiesto un equipaggiamento adeguato (scarponcini e abbigliamento sportivo).

La Vostra Guida sarà Cristina Piccoli.

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: Piazza di San Pietro di Barbozza ore 9:30

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a piccolicristina69@gmail.com oppure un messaggio al 3403442075

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 20.00 del giorno precedente



In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

