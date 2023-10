Escursione “Benessere e natura”

L’Associazione Culturale Arka propone per Domenica 29 Ottobre 2023 un’escursione sulla pedemontana Trevigiana, zona di grande interesse naturalistico che è stata anche teatro di alcune grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale.

Il programma prevede l’escursione all’Oasi Naturalistica delle Fontane Bianche di Fontigo (TV), gli esercizi di Qi Gong e Tai Chi per il benessere ed il pranzo al sacco immersi nella natura.

L’escursione verrà condotta da una qualificata Guida Naturalistico-Ambientale esperto di Natura e di Storia.

Gli esercizi per il benessere verranno svolti con l'insegnamento di una qualificata Maestra di Qi Gong e di Tai Chi.

Per informazioni dettagliate sul programma e sulle quote di partecipazione, consultare il sito www.assoarka.it

IL NUMERO DEI PARTECIPANTI E’ LIMITATO A 30 PERSONE

L’escursione si svolgerà con almeno 15 partecipanti paganti

In caso di maltempo l’escursione verrà rinviata a data da destinarsi

L’ISCRIZIONE TELEFONICA E’ NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE



LE ISCRIZIONI CHIUDONO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI E COMUNQUE ENTRO SABATO 28 OTTOBRE ALLE ORE 12:00