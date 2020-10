Eurosporting rodeo cup: tennis a Treviso

Da venerdì sera in campo i 4.3 e i 4.2 per il via del tabellone, 11 incontri a partire dalle 20.00. Sarà il match tra Pietro Bazzo e Stefano Pertile ( entrambi 4.2 ) ad aprire il torneo di tennis in programma sui campi di viale Felissent a Treviso; 43 i giocatori iscritti provenienti da tutta Italia, gare previste per venerdì sera, sabato e domenica.



Tra i protagonisti del torneo la testa di serie numero uno Marco Novello 4.1 e Antonio Mazzon 4.1, outsider in forma che potrebbero creare qualche sorpresa sono Matteo Rignanese, Andrea Bronca e Basso Denis. Con le gare a porte chiuse a causa del recente DPCM, tutti collegati alla home page di Eurosporting dove ci sarà il livestreaming delle partite con commento tecnico e dati statistici live grazie al campo tecnologico, unico del Veneto, installato a marzo, che permette di vivere un’esperienza di gioco come in un torneo ATP.