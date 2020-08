“Art3- Fiera Nazionale del Miniquadro” - Seconda edizione

Grazie al successo della prima edizione della Fiera del Miniquadro che ha visto artisti di varia provenienza con esposte opere di pittura, scultura, fotografia, grafica e merletti di Burano, la Fiera anche quest'anno viene riproposta come la precedente, ospitando opere di artisti contemporanei ed opere di artisti storici provenienti da collezioni private. Piccole opere ma grandi affari, come potrà senz’altro sottolineare il Prof. Vittorio Sgarbi che commenterà la manifestazione e gli artisti contemporanei aderenti il giorno 17 ottobre alle ore 18.30. Tutto ciò, verrà anche documentato su Facebook in "Elle Galleria d’arte".

CRITERI di AMMISSIONE

L’adesione è aperta a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità. Le opere dovranno rispettare le seguenti misure: elaborati di qualsiasi tipo, e supporto comprese le fotografie, non dovranno superare il formato A3 (297 x 420 mm.) esclusa cornice. Gli elaborati pittorici su tela o cartoncino telato, se non di formato A3, non dovranno superare i cm 30 x 45, esclusa cornice. Le opere scultoree dovranno avere dimensioni simili anche in profondità ed essere accompagnate da adeguato supporto. Ogni artista può partecipare con una o più opere, a tema libero ed in piena libertà stilistica e tecnica. Le opere bidimensionali potranno essere con o senza cornice, con o senza vetro purché dotate di apposita attaccaglia.

Gli artisti contemporanei verranno elencati in ordine alfabetico assieme agli artisti storici presentati dai collezionisti e tutti riceveranno un attestato di partecipazione personalizzato. È previsto inoltre un incontro conviviale con il prof. Sgarbi con un numero limitato di prenotazioni (prevista presso il Ristorante “Magnolia” il giorno 17 ottobre alle ore 20 con il costo speciale di euro 65 per gli artisti e di euro 85 per i parenti). Nota: visto le attuali leggi è consentita la presenza di un numero limitato di aderenti, per cui deve essere prenotata con l’iscrizione alla mostra entro il 10 settembre, nel caso di superamento della quantità numerica di accessibilità, le prenotazioni verranno considerate in ordine temporale del versamento della quota. Ovviamente gli esclusi verranno avvisati e le quote restituite. La quota di partecipazione alla cena è da risolvere tramite bonifico o in contanti presso la galleria, con causale : Cena Conviviale per 1 Artista + n° …. persone a nome di (NOME e COGNOME dell’artista).

La scadenza per l'iscrizione alla mostra è fissata al 15 agosto 2020.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE, INVIO E RITIRO OPERE

La quota d’iscrizione è di 180 euro per un’opera e 280 euro per 2 opere. Per questioni organizzative la scheda d’iscrizione completa di tutti i dati richiesti e la copia dell’avvenuto pagamento della relativa quota d’iscrizione, dovrà pervenire entro il 15 agosto 2020. LE OPERE DOVRANNO ESSERE INVIATE o CONSEGNATE dal 2 al 7 ottobre 2020. Per orari o giorni diversi prendendo appuntamento chiamando i numeri 0422633745 o 3479225 107.

L’ISCRIZIONE si può fare:

- Per e-mail: inviando a: info@ellegalleria.it la Richiesta di Adesione firmata con: -nome, cognome, indirizzo e recapiti (telef., e-mail, ecc.), una fotografia di ciascuna opera presentata ( in jpg o jpeg) con titolo, dimensioni, tecnica, anno e prezzo minimo di vendita, biografia / Cv artistico - qualsiasi altro materiale inerente a valorizzare il percorso artistico dell’autore stesso (facoltativo), copia o riferimenti del versamento della quota d’iscrizione (obbligatorio). Per le opere vendute la Galleria Elle tratterà una percentuale del 15% rilasciando regolare fattura.

- A mano: portando le foto e compilando in Sede la Scheda di Adesione. N.B.: sempre entro il 15 agosto 2020 (per l’iscrizione).

Spedizione/Consegna: N.B.: le opere spedite o consegnate dovranno essere in regola con le misure dichiarate nell’iscrizione ed essere corrispondenti all’immagine fotografica inviata o consegnata. Operazione da effettuare dal 2 al 7 ottobre.

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con:

- Bonifico Bancario: Andrea Lucchetta, Banca Unicredit SPA,

IBAN: IT 26 Z 02008 61960 000103312212

con Causale: ADESIONE MOSTRA ART3 2020

- In contanti presso la Galleria

I partecipanti avranno diritto:

- Esposizione delle opere con titolo e autore dell’opera in evidenza su etichette apposite.

- Ideazione grafica di inviti, flyer e locandine.

- Manifesto della Mostra

- Pubblicazione dell’immagine di ciascuna opera in esposizione sulla pagina Facebook della Galleria

- Attestato di partecipazione

- Disponibilità del materiale fotografico e video dell’evento sul profilo ufficiale FB

- Da recenti accordi con la Redazione SurVivArt agli espositori di Art3, potranno essere pubblicati gratuitamente le opere e testi su una pagina del Catalogo internazionale

RESPONSABILITÀ

La GALLERIA ELLE, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi durante le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'artista stesso. La GALLERIA ELLE avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nella scheda di adesione e nel bando di partecipazione, inoltre si riserva il diritto di apportarne delle modifiche qualora lo ritenesse necessario e comunicarle per tempo a chi fosse già iscritto.

Per ulteriori informazioni :

Elle galleria Arte Moderna & Arte Contemporanea via Saragat, 13/a -31022 Preganziol (TV)

Info: 0422 633444 – 347 922 5107 – a.lucchetta@libero.it – info@ellegalleria.it – www.ellegalleria.it