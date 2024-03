Fiera dei Osei 2024

Domenica delle Palme - 24 marzo 2024

Ritorna la Fiera dei Osei di Godega!

Ecco il ricco programma:

6:00 - Fiera dei Osei

8:00 - Mostra Internazionale del Gatto

11:00 - Rassegna Canina

14:00 - Agility Dog

Mercatino dell'allevatore

Mostra mercato animali da cortile

Mercato del cucciolo

Parco divertimenti per bambini

Per informazioni e iscrizioni:

Zava Giampietro tel. +39 348.7377565.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER RENDERE LA NOSTRA FIERA UNICA, GRAZIE ALLA VOSTRA COLLABORAZIONE.

Organizzato da: Confederazione Ornitologica Nazionale Godega S.U. (TV) - A.P.S.

Sponsor ufficiale: BCC Prealpi SanBiagio

COLLEGAMENTI STRADALI:

Autostrada Venezia-Vittorio Veneto, uscita al casello CONEGLIANO.

Dal Friuli-Venezia Giulia: S.S. 13 Pordenone, Sacile, GODEGA S.U. oppure A28, uscita SACILE OVEST - GODEGA S.U.

Dal Bellunese e Cadore: Alemagna 51 per Vittorio Veneto, Sacile o Conegliano, GODEGA S.U.

Per provenienti da Vicenza, via Montebelluna oppure Strada Feltrina per Conegliano, GODEGA S.U.