Follina tra torrenti, boschi e antiche tradizioni

Un’escursione alla scoperta di Follina e della sua meravigliosa vallata tra torrenti, boschi e antiche tradizioni.



Dal grazioso centro storico ci incammineremo lungo un sentiero che ci condurrà fino ad un punto panoramico che si apre sul borgo di Valmareno sormontato dal maniero di Castelbrando.



Passo dopo passo conosceremo gli aspetti naturalistici, storici e culturali di quest’area di grande interesse.



Un’occasione per visitare questo angolo incantato della pedemontana.



RITROVO: Follina (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 4 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 10 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 8 km

DIFFICOLTÀ: medio-impegnativo. Adatto a partecipanti dai 10 anni in su.

DISLIVELLO: 550 metri



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking (tassativamente obbligatorie per le caratteristiche del percorso), almeno 1,5 lt di acqua a persona, snack. Consigliati bastoncini da trekking se pratici all’uso.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3UiWMI6

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3UiWMI6