Rafal Milach a Fabrica: “La fotografia come pratica sociale”

Al via il 16 giugno la prima di una serie di iniziative in collaborazione con Magnum Photos, una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo, che prevede workshop e conferenze con professionisti del mondo della fotografia. Giovedì prossimo alle 19:00 Fabrica ospita il polacco Rafal Milach, fotografo, artista visivo, attivista ed educatore, per una lecture gratuita aperta al pubblico dal titolo “La fotografia come pratica sociale”.

Il lavoro di Milach si concentra sulla tensione tra società e strutture di potere, indagando il rapporto tra fotografia e politica, fotografia e oggetto civile, urbano, civico. Nella sua pratica artistica immagine e architettura si contaminano, raccontando lo scontro tra gesti e spazi apparentemente neutri che in realtà fanno da sfondo ad eventi politici attuali. Autore di libri di protesta e pubblicazioni critiche sul controllo statale, Milach è professore presso la Krzysztof Kie?lowski Film School dell'Università della Slesia a Katowice, in Polonia. Ha ricevuto numerose borse di studio dal Ministero della Cultura polacco, dal National Heritage, dalla Fondazione Magnum e dalla European Cultural Foundation.

Ha vinto un World Press Photo ed è stato finalista del Premio Deutsche Börse Photography Foundation e del Polityka Passports Award. Co-fondatore dei collettivi Archive of Public Protests e Sputnik Photos, il suo lavoro è stato esposto in tutto il mondo e fa parte di importanti collezioni pubbliche istituzionali.

Fondata nel 1947 da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, George Rodger e William Vandivert, fin dagli esordi Magnum Photos ha sempre avuto un approccio sperimentale nella creazione di una piattaforma commerciale e imprenditoriale dedicata al fotogiornalismo. Nel corso degli anni questo si è evoluto in un dialogo diretto con i media e le tecnologie in continua evoluzione e, in parallelo, in un utilizzo artistico e personale del mezzo fotografico. Oggi Magnum Photos ha come obiettivo la ridefinizione del concetto di documentario attraverso una vasta gamma di esperimenti di produzione personali, artistici o direttamente commissionati dall’agenzia.

Rafal Milach a Fabrica

“La fotografia come pratica sociale”

Giovedì 16 giugno, ore 19:00

Conferenza in lingua inglese

Ingresso libero fino a esaurimento posti

La conferenza sarà trasmessa in diretta nella pagina Facebook di Fabrica.

Fabrica Auditorium

Via Postioma, 54/F

Catena di Villorba (Tv)

Per informazioni: press@fabrica.it

