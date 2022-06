Fuori dal cinema - Musica e cinema nel giardino del Cinema Turroni

Da venerdì 24 giugno tre venerdì di cinema e musica all'aperto nel giardino del cinema Turroni di Oderzo.



Venerdì 24 giugno ore 21

Cinema all'aperto: QUI RIDO IO

di Mario Martone



Venerdì 1 luglio ore 21

Concerto: MY LITTLE BROWN BOOK

Davide Palladin – Chitarra

Bruno Cesselli – Pianoforte

Nicola Barbon – Contrabbasso



Concerto dedicato a Billy Strayhorn, arrangiatore, compositore e pianista statunitense noto anche per la sua collaborazione col musicista Duke Ellington.



Venerdì 8 luglio ore 21

Cinema all'aperto: UNO, DUE, TRE!

di Billy Wilder



Sarà presente lo stand del birrificio opitergino Sognandobirra.



In caso di maltempo gli eventi si terranno all'interno del Cinema Turroni.