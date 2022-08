Passeggiata notturna "Geografie del buio"

Passeggiata notturna con Roberto Ragazzoni, Silvia Stocco ed Enrico Vettorazzo



Con questa passeggiata, condotta da un astronomo, da una guida al paesaggio sonoro e da un naturalista, compiamo un’escursione nel paesaggio notturno del Montello attraversando doline e prati stabili e il carpineto della Val dell’Acqua: un viaggio per tornare a vivere quelle tenebre che furono divise dalla luce all’inizio del mondo, per capire cosa significhi inquinare la notte, per raccontarci gli aspetti visivi e sonori di “uno stato d’animo in via d’estinzione”.



Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3488680090In caso di maltempo, si terrà un incontro con i relatori nell'auditorium comunale di Volpago



---



L'evento è realizzato in collaborazione con il Museo di Geografia dell'Università di Padova.



---



Roberto Ragazzoni, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Padova, professore ordinario di Astronomia e Astrofisica nell’Università di Padova, membro dell’Accademia dei Lincei, si dedica allo sviluppo tecnologico rivolto allo studio dell’Universo e alla divulgazione delle scienze astronomiche.



Silvia Stocco è dottoranda in Scienze Pedagogiche dell’Educazione e della Formazione all’Università di Padova. Curiosa sperimentatrice di pratiche trasversali alle discipline, si interessa di legami tra luoghi e narrazioni, con attenzione alla dimensione sonora.



Enrico Vettorazzo è funzionario tecnico presso il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dove si occupa delle attività di ricerca scientifica, educazione e divulgazione. Volontario della sezione LIPU trevigiana, osserva e studia la fauna dei nostri territori.