Germogli E-Bike Tour

Domenica 21 aprile non prendete impegni! Vi aspettiamo per una pedalata in bicicletta alla scoperta del territorio! Siete pronti? Sarà una giornata all’insegna di sport, natura e gastronomia! In compagnia delle guide MTB de Agli Zattieri potrete ripercorrere il GiraSile e parte della Treviso-Ostiglia, alla scoperta del territorio di produzione degli Asparagi di Badoere IGP. Per pranzo vi aspetta un super menu a base di asparagi, a cura della Pro Loco di Zero Branco, da degustare direttamente alla 27^ Mostra dell’Asparago di Badoere IGP a Zero Branco! Potrai usare la vostra e-bike oppure noleggiarla assieme a tutti gli accessori! Ritrovo ore 9.30 presso parcheggio Prato Fiera, Treviso Partenza ore 10.00 Pranzo ore 12.00-12.30 Rientro ore 16.00 presso parcheggio Prato Fiera, Treviso Contributo di partecipazione € 65,00 – noleggio ebike, servizio guida, pranzo € 40,00 – servizio guida, pranzo