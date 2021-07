GIOIOSAETAMOROSA, taglio del nastro in Largo Totila

Taglio del nastro, giovedì 8 luglio, alle 19.30, in Largo Totila, per "GIOIOSAETAMOROSA - Treviso Contemporary Theater Festival", nascente rassegna di teatro contemporaneo che animerà il capoluogo della Marca fino a domenica 11 luglio. Appuntamento, dunque, a pochi passi dal Teatro Mario del Monaco con il Comitato Teatro Treviso, organizzatori della kermesse, i partner, gli ospiti e il pubblico per l’apertura ufficiale di questa prima edizione, tra discorsi inaugurali e buffet.

A seguire, dalle 20.30, sul palco del Teatro Dal Monaco andrà in scena la restituzione pubblica di "sogniAMO" (ingresso gratuito), processo creativo costruito a partire dalle interviste sui sogni e le esperienze oniriche dei trevigiani realizzate grazie al Concorso di idee “SediciTrenta 2021” promosso dal Comune di Treviso, Assessorato Partecipazione e Istruzione e da Progetto Giovani.

A chiudere la prima serata della kermesse, alle 22.30, "ciacoliAMO", incontro all’Osteria Arman in Corso Manzoni con gli artisti, i partecipanti ai laboratori teatrali e il Comitato Teatro Treviso.

“GIOIOSAETAMOROSA - Treviso Contemporary Theater Festival”, rassegna di teatro contemporaneo andrà in scena nel capoluogo della Marca da giovedì 8 a domenica 11 luglio. Una quattro giorni tra spettacoli al Teatro Mario Del Monaco, laboratori, performance e incontri con gli artisti in città che trasformeranno Treviso in un vero e proprio palcoscenico diffuso e aperto a tutti, dentro e fuori i luoghi dello spettacolo, per unire artisti e pubblico, generare nuove idee e relazioni, celebrare la vita, la gioia e l’amore. La manifestazione ideata dal Comitato Teatro Treviso, si svolge con il patrocinio della Provincia di Treviso e del Comune di Treviso, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, TemaCultura, Progetto Giovani, e con il sostegno di Lions Club Treviso Host e Banca Etica.

