Giornata dello Sport a Casier - II edizione

Casier si prepara a dare il fischio d’inizio alla seconda edizione della GIORNATA DELLO SPORT, un evento dedicato alla promozione delle molteplici discipline proposte dalle Associazioni sportive operanti nel territorio comunale. L’intento è promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale dello Sport come fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di preservazione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile, soprattutto dopo il terribile momento causato dalla pandemia.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, previsto domenica 4 settembre, darà modo ai partecipanti di scegliere liberamente quali attività sportive praticare, mettendosi alla prova direttamente sul campo da gioco allestito nel centro di Dosson e al Parco Urbano, fino ad estendersi nelle piazze e in alcune vie che per l’occasione saranno chiuse al traffico. A ciascun partecipante sarà consegnata una mappa dell’area e una card su cui ogni Associazione potrà apporre il proprio timbro a seguito dell’attività sportiva sperimentata. Collezionando almeno 8 timbri, si avrà diritto a ritirare un piccolo presente offerto dall’Amministrazione Comunale.

È così che il territorio comunale di Casier sarà trasformato in un grande circuito sportivo, pronto ad accogliere rugby, tiro con l’arco, basket, danza, calcio, ciclismo, equitazione, yoga, fitness, karate e pallavolo. A scaldare l’atmosfera, si aggiunge inoltre il rally, con un mini percorso riservato ai ragazzi, anche diversamente abili. A completare l’offerta sportiva, la possibilità di cimentarsi in attività acquatiche quali vela, giro in canoa e in barchette elettriche, che si svolgeranno presso il Porticciolo di Casier, per vivere un’esperienza unica lungo il fiume Sile. La giornata avrà inizio alle ore 9.30 con il saluto del Sindaco Renzo Carraretto davanti alla sede municipale e proseguirà fino alle ore 18.

“Festeggiare la Giornata dello Sport a Casier è una ricorrenza che vivo con grande attesa, memore del grande successo registrato l’anno scorso per la prima edizione – commenta il Sindaco Renzo Carraretto con delega allo Sport. – Si tratta di una vera festa all’insegna di chi ama e pratica le discipline sportive attuate nel nostro territorio, per cui ringrazio le Associazioni, gli atleti, tutti i collaboratori e le famiglie che sapranno certamente rendere unica anche questa nuova edizione”.

L’evento è patrocinato dal CONI e dal Parco del Fiume Sile.