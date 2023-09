Contrappunti in Cantina - Giusti Wine...la storia continua

Il 22 settembre Giusti Wine ospiterà l'ultimo appuntamento di Contrappunti in Cantina, dove il Prosecco DOC e la letteratura creano trame curiose



C'era una volta una costruzione inusuale, dalle forme morbide, sinuose, sfuggenti, come le colline del Montello tutt'intorno in cui si ragiona sul vino e se ne produce. Sembra l'incipit di una storia, quella di Giusti Wine. L'azienda del Montello si racconterà a un pubblico diverso tramite un appuntamento altrettanto tale.



Venerdì 22 settembre alle 19:00, Giusti Wine accoglierà il terzo e ultimo incontro di Contrappunti in Cantina, un evento organizzato da CartaCarbone festival e dal Consorzio Prosecco DOC che ha l'obiettivo di far dialogare il mondo del vino con quello della letteratura. L'appuntamento prevederà la visita della cantina, la degustazione, lo show multimediale con gli autori e la possibilità di incontrarli: tutto questo, immersi nell'ambiente confortante e confortevole della cantina.



«Raccontare il vino in modi sempre diversi e sovrapporre la nostra realtà quotidiana con un'altra sfaccettatura della cultura, come la letteratura, ha un valore particolare – sottolinea Ermenegildo Giusti, il titolare dell'azienda – e spero che un gran numero di visitatori possano venire a trovarci per farsi trasportare dalla cultura».



Da Giusti interverranno Piergiorgio Odifreddi, matematico e divulgatore, Massimo Giuntoli, compositore e artista che presenterà il suo ultimo romanzo "Stralci ed estratti da libri immaginari" e Lucia Valcepina, autrice e giornalista e presenterà la serata Francesco De Filippo, giornalista e saggista.





Per prenotazioni consultare il sito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-contrappunti-in-cantina-giusti-wine-704757026237.