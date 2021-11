Gruppi di lettura a Casa dei Carraresi

Si comincia con due date: 8 e 22 novembre alle ore 17.

Si presenta così a Casa dei Carraresi il gruppo di lettura Veloce Vascello, formato da persone che amano la lettura e ritengono che “leggere sia un mezzo per superare i nostri pensieri abituali e che la discussione e la condivisione ci apra a nuove visioni del mondo”.

Casa dei Carraresi diventerà così, durante questi appuntamenti, il luogo in cui scambiarsi le opinioni su testi già letti e per rileggerne passaggi significativi.

Quest’anno il gruppo di lettura focalizzerà la sua attenzione sull’evoluzione del romanzo contemporaneo e, in parallelo, si dedicherà a leggere insieme alcuni brani del Macbeth di Shakespeare.



Per info e adesioni laura.pegorersc@gmail.com

