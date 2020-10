Guide di Marca - Passeggiata autunnale lungo l’anello del Prosecco

L’Anello del Prosecco è un itinerario naturalistico che si snoda tra vigne, casolari, cantine, boschi e borghi dell’area valdobbiadenese alla scoperta della tradizione e della cultura enologica, gastronomica e culturale. Il percorso ci sorprenderà con incantevoli paesaggi e panorami mozzafiato e ci porterà alla scoperta della località di San Pietro di Barbozza, della famosa terra del Cartizze e di curiose opere d’arte.

Il percorso è caratterizzato da diversi sali e scendi, non è però di particolare difficoltà, sono consigliate scarpe comode da trekking.

La Vostra Guida sarà Gabriele Kiebacher.

Durata: 3 ore circa, lunghezza 6 km

Luogo d’incontro: San Pietro di Barbozza (Valdobbiadene), Piazza San Pietro ore 9.00

Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a kiebachergabriele@yahoo.it oppure un messaggio al 347 4054879

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 20.30 del giorno precedente.

In caso di previsioni meteo avverse i partecipanti verranno avvisati il giorno prima di un'eventuale cancellazione.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Gallery