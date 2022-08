Holi Run Party + Holi Run Dog

Holi Run Party sbarca a Treviso. Da Venerdi 02 settembre a Domenica 04 settembre 2022, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 al Parco Uccio.

Scarica o guarda la brochure dell'evento cliccando il link qui sotto:

Iscriviti alla corsa cliccando il link qui sotto:

Il week end più colorato, divertente e pazzo del pianeta! 3 giorni di musica, spettacoli, truck food, luna park e molte sorprese. Domenica 04 settembre si correrà la Holi Run e per la prima volta in esclusiva la Holi Run Dog. Si! Avete capito bene! Per la prima volta ci sarà la corsa dei colori per i nostri amici cani con iscrizione gratuita per loro.

Holi Run Party sarà un vero villaggio con delle area dedicate:

Area Truck food

Area Luna Park

Area Dog

Area Friendly Relax

Area show e musica

Area Holi Run

Da Venerdi 02 settembre a Domenica 04 settembre 2022

Parco Uccio

Informazioni 3738277879