Il Pagante live @Anima Club

IL PAGANTE

-Sabato 21 Gennaio-

I fenomeni del pop italiano arrivano a Treviso:

l'irriverenza di Eddy Veerus e il fascino tagliente di Roberta Branchini saranno protagonisti di una serata indimenticabile!

Entrata con prevendita: https://www.ticketsms.it/it/event/KgfpATvd

Orario di apertura 22:30

Dj resident Marco Baxo

Informazioni e prenotazioni

0422 881754 - 347 5454884

MODALITÀ DI ACCESSO:

L'ingresso al locale è consentito ai maggiorenni. I minori possono accedere solamente accompagnati da un genitore.

È obbligatorio avere con sé un documento di riconoscimento originale in corso di validità, con foto. Non si accettano deleghe, tessere sanitarie, foto o copie di documenti.

Il documento potrà essere richiesto all’ingresso e in qualsiasi altro momento.

È consigliato un abbigliamento consono al contesto; pertanto si sconsiglia di indossare indumenti eccessivamente sportivi (es. tuta).

È vietato portare con sé oggetti contundenti.

Sarà impedito l’accesso a persone in stato di evidente alterazione e a tutti coloro che dovessero tenere comportamenti aggressivi, irrispettosi o non idonei.

Al locale sono presenti operatori di sicurezza qualificati. Gli avventori che non dovessero rispettare i requisiti di cui sopra, potranno essere privati della possibilità di entrare o rimanere al locale in qualsiasi momento, anche in presenza di regolare titolo di accesso, senza aver diritto ad alcun rimborso