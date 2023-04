“Impressioni, io e l’arte, emozioni” - L’arte contemporanea in mostra a Treviso

Saranno le opere di Angela Maria Scarparo, fresca vincitrice della 17esima edizione del premio “Arte Fiera Dolomiti 2022”, la punta di diamante della mostra “Impressioni, io e l’arte, emozioni” che sarà inaugurata sabato 29 aprile alle 18,30 nel parco delle sculture alla Barchessa di Villa Quaglia a Treviso. La mostra, organizzata da Arte in Fiera Dolomiti e Web Art Mostre, resterà aperta fino al 12 maggio nei locali di viale XXIV Maggio e vedrà l’esposizione anche dei lavori di Cristina Maravacchio e Silvio Zago. Il premio “Arte Fiera Dolomiti” viene consegnato agli artisti a lato della fiera internazionale dell’arredamento di montagna di Longarone.

Angela Maria Scarparo. Una persona dalle mille sfumature, a partire dal nome. Per chi Angela, per chi Angela Maria, per altri Daniela. Nomen omen dicevano gli antichi e forse per quest’artista la pluralità dei nomi ne arricchisce e sottolinea la creatività. Avvicinatasi alla pittura da bambina, desiderosa di sperimentare materiali e colori, impegnava i risparmi in pennelli e tubetti e si è guadagnata, fin da giovanissima, premi e segnalazioni. Preziosa la formazione all’Accademia delle Belle Arti di Venezia con i grandi maestri Emilio Vedova, Edmondo Bacci, Cesco Magnolato da cui Angela Scarparo ha raccolto l’eredità della potenza del segno e della capacità evocativa e narrativa del colore, ma ha anche trovato ulteriori stimoli alla sua continua necessità di ricerca e di mancanza di limite al possibile. A completare il percorso formativo la frequentazione della Scuola Internazionale di Grafica. Un curriculum studi che l’ha portata all’abilitazione all’insegnamento in discipline pittoriche e la specializzazione in calcografia, litografia, xilografia, serigrafia, realizzazione di tappeti con la tecnica hand tufted, decorazione su seta con tecniche classiche, orientali, e sperimentali. Su questo fronte è stato per lei illuminante l’incontro con Aurora Papafava esperta in arte e pittura tessile, che le ha fatto approfondire l’interesse per la decorazione su seta e le ha aperto il percorso alla tecnica esclusiva che ora utilizza per le sete dipinte e impiega anche per la creazione di accessori e gioielli. Membro dell’Associazione Nazionale Incisori Angela Maria Scarparo è stata anche presidente dell’Associazione culturale “Segno Grafico per la stampa d’Arte Contemporanea” di Venezia, ed è nel novero degli artisti contemporanei dell’Archivio per l’arte moderna del Novecento del Kunsthistorisches Istitute di Firenze.

“Impressioni, io e l’arte, emozioni” in mostra dal 29 aprile al 12 maggio allo spazio esposizioni della Barchessa di Villa Quaglia, viale XXIV Maggio, 11 – Treviso. Info: 0422.430584 – 3284815819.