“Incontri Asolani- Festival Internazionale di Musica da Camera” - XLV edizione

Nel meraviglioso borgo medievale nel trevigiano amato dagli artisti dell’Ottocento e del Novecento, dall’ 1 al 15 settembre 2023 torna il XLV Festival Internazionale di Musica da Camera “Incontri Asolani” promosso da Asolo Musica – Veneto Musica nella storica Chiesa di San Gottardo.

«La XLV edizione degli “Incontri Asolani- Festival Internazionale di Musica da Camera”, ruota attorno al pianoforte, in (quasi) tutte le sue declinazioni cameristiche - racconta Federico Pupo, direttore artistico del Festival - E come potrebbe essere diversamente, nell’anno in cui si ricorda Sergej Vasil'evi? Rachmaninov, il grande pianista nato 150 anni fa in Russia e scomparso 80 anni fa negli Stati Uniti?».

Il pianoforte sarà il protagonista a partire dal concerto del vincitore del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni e quello con Boris Petruchanski; ma anche in formazione cameristica dal duo al sestetto con esecutori di eccellenza, nuovi e vecchi amici degli Incontri Asolani: Kyoko Takezawa, Mauro Loguercio, Alessandro Carbonare, Fabrice Pierre, i fratelli Pepicelli, Edoardo Strabbioli, Anna Serova, Günter Sanin, Sara Airoldi, Andrea Oliva.

«E poi i giovani - continua Federico Pupo - Oltre al vincitore del Busoni, il progetto speciale in collaborazione con due prestigiose istituzioni: l’Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro” e l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, con quattro cantanti e quattro pianisti a interpretare le rare ma deliziose canzoni di Rachmaninov. E ancora il Trio Rinaldo, giovanissima formazione che concluderà il Festival con il padrino d’eccellenza: Bruno Giuranna»

Un Festival che conferma la vocazione di Asolo Musica alla valorizzazione di giovani musicisti al fianco di prestigiosi nomi del panorama musicale internazionale, con forte legame con importanti Istituzioni.

Calendario e Programma

Asolo - Chiesa di San Gottardo ore 21.00

Venerdì 1 settembre

LE PIACE BRAHMS?

KYOKO TAKEZAWA, violino

GÜNTHER SANIN, violino

ANNA SEROVA, viola

SARA AIROLDI, violoncello

EDOARDO MARIA STRABBIOLI, pianoforte

Martedì 5 settembre

Vincitore

Concorso Pianistico Internazionale

FERRUCCIO BUSONI

Giovedì 7 settembre

RACHMANINOV - La voce e il pianoforte

JIKIDZE KHATIA, soprano

HAKOBYAN SARAH, mezzo-soprano

KHOSROVZADE RZA, baritono

FIOCCHETTI ALESSANDRO, tenore

WATARU MASHIMO, Pianoforte

CHEBOTAREVA EKATERINA, pianoforte

PANIZZA DANIELE, pianoforte

CERAOLO DANIELE, pianoforte

In collaborazione con Accademia d’Arte Lirica di Osimo

e Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”

Venerdì 8 settembre

BORIS PETRUSHANSKY

pianoforte

Musiche di S. Rachmaninov, M. Musorgskij

Martedì 12 settembre

BALLET SUITE – ENSEMBLE METAMORPHOSI

ANDREA OLIVA, flauto

MAURO LOGUERCIO, violino

FRANCESCO PEPICELLI, violoncello

ANGELO PEPICELLI, pianoforte

ALESSANDRO CARBONARE, clarinetto

FABRICE PIERRE, arpa

Romeo e Giulietta di Prokofiev nella trascrizione per sestetto di Fabrice Pierre

Petrouchka di Stravinskij nella trascrizione per sestetto di Yuval Shapiro

Venerdì 15 settembre

TRIO RINALDO

LEONARDO RICCI, VIOLINO

REBECCA CIOGLI, VIOLONCELLO

LORENZO ROSSI, PIANOFORTE

BRUNO GIURANNA

viola

Musiche di A. Dvo?ák, R. Strauss