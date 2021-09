Incontri con gente che scrive | Lorenzo Sartori

Il filo sottile di Arianna, primo romanzo di Lorenzo Sartori pubblicato da Laurana Editore, è stato vincitore del premio NebbiaGialla 2020. Arianna, donna affascinante, si rivolge a un investigatore privato per cercare un uomo che l’ha abbandonata in un ristorante ed è sparito. Arianna non è la moglie ma l’amante dello scomparso e sembra che nessun altro si interessarsi delle sorti dell'uomo, a cominciare dalla moglie. L'investigatore Basilio si appassiona al caso, e alla donna, e inizia a seguire il filo sottile di una storia che si rivela in realtà molto più complicata e pericolosa del previsto.



Lorenzo Sartori è giornalista e direttore artistico del Festival letterario Inchiostro di Crema.

